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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Брюне - Стремсгодсет
Брюне - Стремсгодсет: обзор матча 24 августа 2025
Брюне
24.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 2
Завершен
Стремсгодсет
67'
L. Qvigstad
72'
Г. Асен Ларсен
18'
Г. Штенгель
53'
A. Conteh
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюне - Стремсгодсет
Конец матча
90'
+2'
88'
Замена
О. Энерсен
️️️️
К. Красники
Замена
C. Landu-Landu
️️️️
J. Gregersen
78'
72'
Замена
J. Ampofo
️️️️
A. Conteh
ГОЛ! 2:2!
Г. Асен Ларсен
72'
Замена
M. Selmer Thornes
️️️️
K. Skurve Haland
70'
ГОЛ! 1:2!
L. Qvigstad
Пас отдал
Г. Асен Ларсен
67'
Желтая карточка
A. Scriven
65'
53'
ГОЛ! 0:2!
A. Conteh
Пас отдал
F. Pau Vilaseca Ardraa
Второй тайм
45'
+7'
39'
Желтая карточка
F. Pau Vilaseca Ardraa
Желтая карточка
J. Haahr
38'
29'
Замена
Б. Сермо
️️️️
Л. Вильсвик
28'
Травма
Л. Вильсвик
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Штенгель
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюне
12
Ян де Бор
ВР
20
Jesper Gregersen
ЦЗ
28
Jens Berland Husebø
ЦЗ
5
Jacob Haahr
ЦЗ
17
Lasse Qvigstad
ЦЗ
18
Duarte Moreira
ЦП
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
23
Kristian Skurve Haland
ЦФ
8
Lars Erik Sødal
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
19
Eirik Franke Saunes
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
Стремсгодсет
99
Пер Бротвейт
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
16
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
20
Alie Conteh
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Брюне
1
Anton Cajtoft
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Patrick Wik
ЦЗ
4
Christian Landu-Landu
ЦП
7
Mats Selmer Thornes
ЦП
32
Sjur Torgersen Jonassen
ЦП
10
Robert Undheim
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
9
Sanel Bojadžić
ЦФ
Стремсгодсет
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
6
Samuel Silalahi
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
32
Frank Stople
ЦФ
22
James Ampofo
ЦФ
4-2-4
12
де Бор
20
5
17
28
18
22
Асен Ларсен
23
19
11
8
4-1-3-1-1
99
Бротвейт
25
Тайе
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
25
Бакке
8
Красники
10
Штенгель
16
21
Фарджи
20
20
4
4
20
23
7
7
23
26
Вильсвик
5
Сермо
5
Сермо
26
Вильсвик
8
Красники
14
Энерсен
14
Энерсен
8
Красники
20
22
22
20
Остались в запасе
Брюне
Стремсгодсет
1
Anton Cajtoft
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Patrick Wik
ЦЗ
32
Sjur Torgersen Jonassen
ЦП
10
Robert Undheim
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
9
Sanel Bojadžić
ЦФ
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
6
Samuel Silalahi
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Остались в запасе
1
Anton Cajtoft
ВР
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
3
Patrick Wik
ЦЗ
32
Sjur Torgersen Jonassen
ЦП
10
Robert Undheim
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
9
Sanel Bojadžić
ЦФ
Остались в запасе
4
Sivert Eriksen Westerlund
ЦЗ
6
Samuel Silalahi
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Оле-Кевин Кнаппен
Главный тренер
Йорген Иснес
Статистика матча Брюне - Стремсгодсет
2
1
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
9
Нарушения
15
10
Офсайды
1
0
Количество передач
419
314
Сейвы
3
5
Точность передач %
66
62
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
2.28
1.01
Матчи команд
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
5 : 0
09.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Брюне
2 : 1
02.11.2025
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Главный судья:
Stian Rovig Sletner, Norway
Стадион:
Bryne Stadion, Bryne
Игрок матча
Рейтинг
Гейне Асен Ларсен
Полузащитник
Рейтинг: 8.3
Минут на поле
90
Голы
1
Ассисты
1
Ударов по воротам
3
Новости команд
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В Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
2025.03.31 16:39
3
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2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
В Норвегии вратарю дали четыре упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку матча
2025.03.31 16:39
3
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2019.02.05 15:12
2
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2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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