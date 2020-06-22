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    Макс Томсон - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Макс
    Фамилия Томсон
    Команда Бернли
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 2002 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    18.07.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:2 Бернли (Бернли)
    15.07.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    11.07.2020 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Бернли (Бернли)
    08.07.2020 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:1 Бернли (Бернли)
    05.07.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.06.2020 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:1 Бернли (Бернли)
    25.06.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    22.06.2020 88' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 5:0 Бернли (Бернли)
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