Макс Томсон - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Томсон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Томсон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|18.07.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Бернли (Бернли)
|15.07.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|08.07.2020
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.06.2020
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|25.06.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|22.06.2020
|88' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:0
|Бернли (Бернли)