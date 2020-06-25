Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 25 июня 2020
Бернли
25.06.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
73'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Уотфорд
85'
Замена
А. Грэй
️️️️
Т. Дини
83'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
Замена
Э. Питерс
️️️️
Д. Родригес
81'
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Макнил
73'
Желтая карточка
Д. Макнил
71'
46'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Т. Клеверли
46'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Кабаселе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бернли
1
Лукас Йенсен
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
15
Доусон
25
Масина
6
Капу
19
Хьюз
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
18
Уэлбек
16
Родригес
33
Питерс
33
Питерс
16
Родригес
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
27
Кабаселе
20
Кэткарт
20
Кэткарт
27
Кабаселе
8
Клеверли
6
Дукуре
6
Дукуре
8
Клеверли
14
Дини
45
Грэй
45
Грэй
14
Дини
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
1
Лукас Йенсен
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
9
Жуан Педро
ЦФ
1
Эурелью Гомес
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бернли - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Уотфорд
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+