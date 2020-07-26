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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 26 июля 2020
Бернли
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
44'
К. Вуд
20'
И. Биссума
50'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
Желтая карточка
Э. Питерс
90'
+5
90'
+3
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Н. Мопе
90'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
А. Коннолли
Желтая карточка
Ф. Бардсли
85'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
78'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
75'
73'
Замена
А. Муй
️️️️
И. Биссума
73'
Замена
Д. Проппер
️️️️
А. Мак Аллистер
73'
Замена
Бернардо
️️️️
С. Мач
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Коннолли
Пас отдал
Н. Мопе
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Питерс
44'
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Биссума
Желтая карточка
Д. Браунхилл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
13
Лонг
6
Тарковски
27
Бардсли
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
4-3-1-2
13
Райан
48
Лэмпти
4
Уэбстер
5
Данк
33
Берн
28
Биссума
16
Стивенс
10
Мак Аллистер
7
Мач
11
Мопе
10
Коннолли
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
7
Мач
13
Бернардо
13
Бернардо
7
Мач
10
Мак Аллистер
24
Проппер
24
Проппер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Муй
13
Муй
28
Биссума
11
Мопе
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Мопе
10
Коннолли
39
Мюррэй
39
Мюррэй
10
Коннолли
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Бернли - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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