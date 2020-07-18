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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Бернли
Норвич Сити - Бернли: обзор матча 18 июля 2020
Норвич Сити
18.07.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Бернли
45+5'
К. Вуд
80'
Б. Годфри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бернли
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
90'
+2
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
86'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Годфри
79'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
76'
60'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Т. Клозе
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Красная карточка
Й. Дрмич
45'
+3
Красная карточка
Э. Буэндия
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
4
Годфри
5
Клозе
3
Ааронс
23
МакЛин
18
Льюис
6
Теттей
10
Кантвелл
11
Эрнандес
18
Дрмич
10
Буэндия
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
6
Тарковски
13
Лонг
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
5
Клозе
4
Циммерманн
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
Остались в запасе
Норвич Сити
Бернли
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Норвич Сити - Бернли
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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