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АПЛ 2026/2027
Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 15 июля 2020
Бернли
15.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+6'
К. Вуд (П)
76'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вуд
90'
+6
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Браунхилл
85'
85'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Р. Винагре
84'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Хименес
78'
Замена
П. Нету
️️️️
Д. Жота
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
70'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Поденсе
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
51'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Ч. Тэйлор
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Макс Томсон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Поуп
13
Лонг
6
Тарковски
18
Тэйлор
33
Питерс
8
Вествуд
27
Бардсли
8
Браунхилл
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
29
Сайсс
19
Винагре
21
Невеш
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
11
Поденсе
8
Браунхилл
11
Брэди
11
Брэди
8
Браунхилл
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
18
Тэйлор
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
19
Винагре
17
Кастро
17
Кастро
19
Винагре
11
Поденсе
2
Доэрти
2
Доэрти
11
Поденсе
9
Хименес
18
Дендокер
18
Дендокер
9
Хименес
20
Жота
7
Нету
7
Нету
20
Жота
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
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Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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