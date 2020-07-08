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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 08 июля 2020
Вест Хэм
08.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
38'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
Замена
А. Айети
️️️️
П. Форнальс
86'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
64'
Замена
С. Аллер
️️️️
А. Ярмоленко
62'
58'
Желтая карточка
Д. Тарковски
58'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Ч. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Макс Томсон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-2-2-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
7
Ярмоленко
18
Антонио
20
Боуэн
3-3-1-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
18
Тэйлор
13
Лонг
27
Бардсли
8
Вествуд
33
Питерс
8
Браунхилл
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
7
Ярмоленко
22
Аллер
22
Аллер
7
Ярмоленко
8
Форнальс
9
Айети
9
Айети
8
Форнальс
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лондон
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