Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Норвегия. Элитсериен 2026 Лига конференций 2025/2026 Норвегия. Элитсериен 2025 Дания. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021