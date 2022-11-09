Кристоффер Аскильдсен - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Аскильдсен
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Аскильдсен
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|71' - 90'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|67' - 90'
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|04.02.2023
|39' - 90'
|Кремонезе
|0:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 21 тур
|90'
|27.01.2023
|78' - 90'
|Лечче
|1:2
|Салернитана
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|17
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|71' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|67' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|39' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|90'
|27.01.2023
|78' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|89' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|12.11.2022
|71' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|87'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|60' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|1' -69'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|1' -71'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|1' -70'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|53'
|16.09.2022
|1' -66'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|84' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|1' -62'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|80' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)