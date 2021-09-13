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    Frixos Grivas - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Frixos Grivas
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2022 64' -90' Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    20.11.2021 65' -90' Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 66' -90' ОФИ (Ираклион) 1:3 ПАОК (Салоники)
    27.09.2021 84' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.09.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.09.2021 71' -90' ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    13.09.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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