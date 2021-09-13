|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2022
|64' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|20.11.2021
|65' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|03.10.2021
|66' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|27.09.2021
|84' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.09.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|71' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)