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Frixos Grivas
Статистика
Frixos Grivas - статистика
#28 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
1 : 0
04.01.2022
ОФИ
64' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
0 : 2
20.11.2021
ОФИ
65' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
ОФИ
2 : 0
06.11.2021
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 0
31.10.2021
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
03.10.2021
ПАОК
66' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
1 : 1
27.09.2021
ОФИ
84' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
0 : 0
22.09.2021
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
3 : 3
19.09.2021
АЕК
71' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
0 : 0
13.09.2021
ОФИ
Был в запасе
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