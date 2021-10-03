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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАОК
ОФИ - ПАОК: обзор матча 03 октября 2021
ОФИ
03.10.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
ПАОК
90+2'
A. Nabi
15'
К. Свидерски
58'
Я. Куртич
71'
Д. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАОК
ГОЛ! 1:3!
A. Nabi
90'
+2
Замена
К. Яннулис
️️️️
Х. Анхель Нейра
85'
Замена
К. Балояннис
️️️️
А. Рахман Вайсс
84'
Замена
A. Nabi
️️️️
М. ван Дуйнен
78'
77'
Замена
А. Митрица
️️️️
Д. Бисесвар
77'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
72'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
72'
Замена
А. Эсити
️️️️
Д. Аугусто
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Аугусто
Замена
F. Grivas
️️️️
N. Korovesis
66'
58'
ГОЛ! 0:2!
Я. Куртич
44'
Желтая карточка
А. Живкович
41'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
30'
22'
Желтая карточка
Э. Михай
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
А. Живкович
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Виейринья
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
3-2-2-4
15
Диамантис
34
4
Селимович
58
Пасалидис
4
Маринакис
18
Де Гузман
10
Нейра
24
Вайсс
29
ван Дуйнен
17
Дурмишай
1
Эпасси
2-5-1-2
1
Пасхалакис
4
Михай
5
Михайлидис
20
Виейринья
27
Куртич
14
Живкович
8
Аугусто
22
Шваб
2
Алвес
28
Свидерски
21
Бисесвар
10
Нейра
18
Яннулис
18
Яннулис
10
Нейра
24
Вайсс
38
Балояннис
38
Балояннис
24
Вайсс
29
ван Дуйнен
10
10
29
ван Дуйнен
34
28
28
34
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
8
Аугусто
13
Эсити
13
Эсити
8
Аугусто
21
Бисесвар
28
Митрица
28
Митрица
21
Бисесвар
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
Остались в запасе
ОФИ
ПАОК
32
Dimitris Sotiriou
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ОФИ - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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