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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ОФИ
Панатинаикос - ОФИ: обзор матча 31 октября 2021
Панатинаикос
31.10.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
ОФИ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ОФИ
90'
+1
Желтая карточка
Д. Эпасси
Желтая карточка
З. Шарлия
86'
Замена
С. Паласиос
️️️️
М. Витал
81'
80'
Замена
К. Яннулис
️️️️
Л. Лабру
Замена
Я. Бузукис
️️️️
А. Хадзийованнис
80'
72'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ф. Дурмишай
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Ф. Иоаннидис
63'
Замена
Маурисио
️️️️
С. Александропулос
60'
42'
Желтая карточка
Н. Маринакис
28'
Желтая карточка
М. Мельядо
22'
Замена
B. Kamau
️️️️
Х. Анхель Нейра
Желтая карточка
Ф. Велес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
1
Девис Эпасси
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
3-3-4
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
4
Фран Велес
14
Александропулос
10
Витал
21
Перес
7
Хадзийованнис
27
Хуанкар
7
Иоаннидис
10
Карлитос
2-5-4
4
Маринакис
15
Диамантис
38
Балояннис
29
Мельядо
8
Гальегос
21
Тораль
10
Нейра
2
Вурос
17
Дурмишай
7
Лабру
1
Эпасси
14
Александропулос
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
8
Бузукис
8
Бузукис
7
Хадзийованнис
10
Витал
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Витал
7
Иоаннидис
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Иоаннидис
7
Лабру
18
Яннулис
18
Яннулис
7
Лабру
17
Дурмишай
9
Кастаньос
9
Кастаньос
17
Дурмишай
10
Нейра
77
77
10
Нейра
Остались в запасе
Панатинаикос
ОФИ
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панатинаикос - ОФИ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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