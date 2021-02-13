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    Матеу Морей - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Матеу
    Фамилия Морей
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Родной город Пальма-де-Мальорка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 марта 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 13 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2021 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.04.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:0 Унион (Берлин)
    18.04.2021 1' -46' Боруссия (Дортмунд) 4:1 Вердер (Бремен)
    29'
    10.04.2021 1' -84' Штутгарт (Штутгарт) 2:3 Боруссия (Дортмунд)
    52'
    03.04.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    13.03.2021 1' -71' Боруссия (Дортмунд) 2:0 Герта (Берлин)
    06.03.2021 70' -90' Бавария (Мюнхен) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    27.02.2021 1' -80' Боруссия (Дортмунд) 3:0 Арминия (Билефельд)
    20.02.2021 1' -83' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:4 Боруссия (Дортмунд)
    13.02.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    06.02.2021 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    30.01.2021 1' -78' Боруссия (Дортмунд) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    22.01.2021 1' -87' Боруссия (Менхенгладбах) 4:2 Боруссия (Дортмунд)
    19.01.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    16.01.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:1 Майнц (Майнц)
    09.01.2021 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:3 Боруссия (Дортмунд)
    03.01.2021 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    18.12.2020 80' -90' Унион (Берлин) 2:1 Боруссия (Дортмунд)
    15.12.2020 1' -85' Вердер (Бремен) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    12.12.2020 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:5 Штутгарт (Штутгарт)
    66'
    05.12.2020 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    28.11.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:2 Кельн (Кельн)
    07.11.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    31.10.2020 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    24.10.2020 80' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.10.2020 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    03.10.2020 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 4:0 Фрайбург (Фрайбург)
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