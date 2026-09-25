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€ 1,40 млн

Матеу Морей - статистика

Жирона
2 марта 2000 (26), Пальма-де-Мальорка
#3 | Защитник
173 см
Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
84' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
1
0
0
0
0
Жирона
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Жирона
2 : 0
25.09.2026
Альбасете
84' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
68' - 90'
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