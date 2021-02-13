Матеу Морей - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Матеу
|Фамилия
|Морей
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Матеу
|Фамилия
|Морей
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|13
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2021
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.04.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Унион (Берлин)
|18.04.2021
|1' -46'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Вердер (Бремен)
|29'
|10.04.2021
|1' -84'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:3
|Боруссия (Дортмунд)
|52'
|03.04.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|13.03.2021
|1' -71'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Герта (Берлин)
|06.03.2021
|70' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|27.02.2021
|1' -80'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|20.02.2021
|1' -83'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:4
|Боруссия (Дортмунд)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|30.01.2021
|1' -78'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|22.01.2021
|1' -87'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:2
|Боруссия (Дортмунд)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|09.01.2021
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:3
|Боруссия (Дортмунд)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|18.12.2020
|80' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Боруссия (Дортмунд)
|15.12.2020
|1' -85'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|12.12.2020
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:5
|Штутгарт (Штутгарт)
|66'
|05.12.2020
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|24.10.2020
|80' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|4:0
|Фрайбург (Фрайбург)