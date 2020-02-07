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Массимильян Порцелло
Статистика
Массимильян Порцелло - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1980 (46)
#10 | Полузащитник
184 см | 78 кг
Германия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
10
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 19 тур
Карлсруэ
3 : 2
07.02.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
2 : 0
01.02.2009
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
4 : 0
13.12.2008
Карлсруэ
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
1 : 0
06.12.2008
Вердер
80' - 90'
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