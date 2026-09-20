Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Zafer Gorgen - статистика

Ризеспор
#30 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
2 : 2
20.09.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Эюпспор
0 : 2
12.09.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Газиантеп
1 : 2
29.08.2026
Ризеспор
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
19
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 33 тур
Гезтепе
2 : 1
09.05.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантеп
0 : 2
01.05.2026
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
3 : 0
25.04.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Ризеспор
2 : 1
13.04.2026
Газиантеп
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Фенербахче
4 : 1
17.03.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Газиантеп
1 : 1
08.03.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Самсунспор
0 : 0
01.03.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Газиантеп
1 : 2
22.02.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коджаэлиспор
3 : 0
15.02.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Газиантеп
2 : 1
09.02.2026
Касымпаша
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 1
25.01.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
1 : 1
17.01.2026
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
22.12.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Газиантеп
0 : 1
14.12.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
2 : 2
08.12.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
0 : 4
27.10.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
2 : 2
27.09.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
1 : 1
20.09.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
Был в запасе
Главные новости
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
1
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+