Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олег Леонов - статистика

КДВ
24 августа 2001 (25), Томск
#10 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КДВ
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
02.08.2026
Оренбург-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Рубин-2
1 : 2
26.07.2026
КДВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
3 : 0
12.07.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Крылья Советов-2
2 : 1
31.05.2026
КДВ
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 0
24.05.2026
КДВ
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
КДВ
1 : 0
17.05.2026
Рубин-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
0 : 2
10.05.2026
КДВ
25' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
3 : 1
03.05.2026
Динамо Брл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
3 : 0
12.04.2026
Челябинск-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
2
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
7
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+