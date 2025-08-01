Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джеймс Милнер
Новости
Джеймс Милнер - новости
Завершил карьеру
4 января 1986 (40)
#20 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Рекордсмен АПЛ по количеству матчей завершил карьеру
1 июня
4
В АПЛ новый единоличный лидер по количеству матчей
21 февраля
4
В АПЛ повторили рекорд по числу матчей
11 февраля
1
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
2025.08.01 23:57
39-летний Милнер продлил контракт с «Брайтоном», чтобы побить рекорд АПЛ
2025.06.13 20:32
37-летний Милнер установил рекорд для английских футболистов
2023.09.21 22:43
«Он – машина»: Эвра назвал самого сложного соперника в карьере
2023.09.10 21:05
Фото
37-летний Милнер перешел из «Ливерпуля» в «Брайтон»
2023.06.14 17:37
1
Фото
Милнеру подарили кусок поля «Энфилда»
2023.05.26 20:37
Фото
Фирмино и Милнер попрощались с «Энфилдом» – показываем трогательные кадры со стадиона
2023.05.20 19:57
4
Фото
«Ливерпуль» объявил об уходе четырех игроков – все они побеждали с клубом в ЛЧ
2023.05.17 19:31
1
37-летний Милнер выбрал новый клуб: он провел в «Ливерпуле» 8 сезонов
2023.05.05 18:15
1
Лэмпард потерял место в топ-3 АПЛ по количеству матчей: его обошел игрок «Ливерпуля»
2023.04.05 16:55
Милнер провел 600 матчей в АПЛ. Больше него сыграли только 3 футболиста
2022.11.12 23:27
1
Фирмино повторил достижение Джеррарда и Милнера
2022.10.13 07:52
«Ливерпуль» продлил контракт с 36-летним Милнером на сезон
2022.06.06 16:34
1
Милнер – самый возрастной игрок за последние 10 лет, создавший 5 голевых моментов в матче АПЛ
2022.05.18 08:08
Милнер – второй самый возрастной англичанин, вышедший в старте на матч плей-офф ЛЧ
2022.04.14 08:58
1
Милнер провел 800-й матч в клубной карьере
2022.02.17 07:41
1
36-летний Милнер летом может вернуться в «Астон Виллу»
2022.02.16 19:43
«Ливерпуль» готов продлить контракт с 36-летним Милнером
2022.02.15 14:42
«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с 36-летним Милнером
2022.01.09 09:03
1
Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение»
2021.09.24 21:13
Милнер – новый рекордсмен АПЛ по числу выходов на замену
2021.04.24 17:18
1
Игроки «Ливерпуля»: «Нам не нравится Суперлига. Преданность болельщикам не ставится под сомнение»
2021.04.21 00:53
1
Милнер – самый возрастной игрок «Ливерпуля» с 1978 года, вышедший в старте в плей-офф ЛЧ
2021.04.15 09:24
1
Филлипс, Кабак, Милнер – в основе «Ливерпуля» на игру с «Реалом»; Начо, Вальверде, Асенсио выйдут у испанцев
2021.04.14 21:02
2
Милнер повторил рекорд Крауча по выходам на замену в матчах АПЛ
2021.03.16 13:20
Милнер стал девятым игроком с травмой в составе «Ливерпуля»
2021.02.13 22:11
Милнер – пятый игрок с 550 матчами в АПЛ
2021.01.28 23:41
1
1
2
3
4
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+