Игроки «Ливерпуля»: «Нам не нравится Суперлига. Преданность болельщикам не ставится под сомнение»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал об отношении футболистов команды к вступлению в Суперлигу.
«Нам не нравится это, и мы не хотим, чтобы это случилось. Это наша коллективная позиция.
Преданность «Ливерпулю» и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.
You’ll Never Walk Alone», – написал Хендерсон в твиттере.
Позже это сообщение появилось в твиттере Вирджила ван Дейка, Джеймса Милнера, Трента Александера-Арнольда и Неко Уильямса.
- Ранее Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов Премьер-лиги, чтобы обсудить ответ на Суперлигу.
- «Манчестер Сити» первым из клубов-основателей Суперлиги объявил о выходе из состава участников турнира.
- Совещание по роспуску турнира началось в 00:30 по Москве.
Источник: твиттер Джеймса Милнера