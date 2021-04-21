Игроки «Ливерпуля»: «Нам не нравится Суперлига. Преданность болельщикам не ставится под сомнение»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал об отношении футболистов команды к вступлению в Суперлигу.

«Нам не нравится это, и мы не хотим, чтобы это случилось. Это наша коллективная позиция.

Преданность «Ливерпулю» и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.

You’ll Never Walk Alone», – написал Хендерсон в твиттере.

Позже это сообщение появилось в твиттере Вирджила ван Дейка, Джеймса Милнера, Трента Александера-Арнольда и Неко Уильямса.