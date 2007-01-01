Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Игроки «Ливерпуля»: «Нам не нравится Суперлига. Преданность болельщикам не ставится под сомнение»

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал об отношении футболистов команды к вступлению в Суперлигу.

    «Нам не нравится это, и мы не хотим, чтобы это случилось. Это наша коллективная позиция.

    Преданность «Ливерпулю» и его болельщикам является абсолютной и не ставится под сомнение.

    You’ll Never Walk Alone», – написал Хендерсон в твиттере.

    Позже это сообщение появилось в твиттере Вирджила ван Дейка, Джеймса Милнера, Трента Александера-Арнольда и Неко Уильямса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джеймса Милнера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru