«Ливерпуль» готов продлить контракт с 36-летним Милнером

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может остаться в команде еще на один сезон.

Клуб готов продлить контракт с 36-летним футболистом до июня 2023 года.

Сохранить хавбека в составе хочет главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В этом сезоне Милнер сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает через 4,5 месяца.

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