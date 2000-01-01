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    «Ливерпуль» готов продлить контракт с 36-летним Милнером

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может остаться в команде еще на один сезон.

    Клуб готов продлить контракт с 36-летним футболистом до июня 2023 года.

    Сохранить хавбека в составе хочет главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    • В этом сезоне Милнер сделал 3 ассиста в 24 матчах.
    • Он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Действующее соглашение между сторонами истекает через 4,5 месяца.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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