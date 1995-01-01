36-летний Милнер летом может вернуться в «Астон Виллу»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер летом будет свободным агентом. Подписать его бесплатно готова «Астон Вилла», за которую он выступал в 2005-2006 и 2008-2010 годах, пишет Transfer News Live со ссылкой на Birmingham Live.

В то же время «Ливерпуль» готов продлить соглашение с футболистом.

В этом сезоне Милнер сделал 3 ассиста в 24 матчах.

Он выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.

До этого он играл за «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» готов продлить контракт с 36-летним Милнером

«Ливерпуль» не планирует продлевать контракт с 36-летним Милнером

Клаван: «В 2017 году Клопп и Милнер едва не подрались. Юрген шел до конца, чтобы доказать свое мнение»