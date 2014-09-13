|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2015
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|29.11.2014
|76' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|09.11.2014
|76' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.10.2014
|87' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.09.2014
|74' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:0
|Бернли (Бернли)
|13.09.2014
|70' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)