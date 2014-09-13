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Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 13 сентября 2014
Вест Бромвич
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
2'
Р. Лукаку
66'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
М. Бешич
Желтая карточка
А. Уисдом
90'
88'
Замена
М. Бешич
️️️️
Э. МакГиди
81'
Желтая карточка
С. Нейсмит
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
77'
Замена
Г. Самарас
️️️️
К. Брант
70'
Замена
С. Бланко
️️️️
Б. Идейе
70'
68'
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Лукаку
66'
ГОЛ! 0:2!
К. Миральяс
Пас отдал
Л. Бэйнс
53'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
К. Гарднер
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
4-4-2
12
Фостер
15
Поконьоли
13
Ольссон
15
Доусон
14
Уисдом
11
Брант
8
Гарднер
7
Моррисон
18
Дорранс
38
Бераино
12
Идейе
4-2-1-3
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Бэрри
16
МакКарти
46
МакГиди
87
Миральяс
9
Лукаку
14
Нейсмит
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
12
Идейе
29
Бланко
29
Бланко
12
Идейе
11
Брант
30
Самарас
30
Самарас
11
Брант
46
МакГиди
17
Бешич
17
Бешич
46
МакГиди
9
Лукаку
21
Осман
21
Осман
9
Лукаку
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
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