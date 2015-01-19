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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 19 января 2015
Эвертон
19.01.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Г. Дорранс
79'
Замена
Б. Идейе
️️️️
В. Аничебе
Замена
А. Коне
️️️️
М. Бешич
79'
Желтая карточка
М. Бешич
77'
70'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
С. Бераино
65'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Моррисон
58'
Желтая карточка
Д. Моррисон
Желтая карточка
Б. Овьедо
52'
Желтая карточка
Г. Бэрри
49'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
46'
Пенальти не реализован!
К. Миральяс
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
4-1-2-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
17
Бешич
18
Бэрри
6
Баркли
87
Миральяс
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
36
Маколи
15
Лескотт
22
Бэйрд
7
Моррисон
22
Якоб
8
Гарднер
11
Брант
28
Аничебе
38
Бераино
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
17
Бешич
2
Коне
2
Коне
17
Бешич
38
Бераино
18
Дорранс
18
Дорранс
38
Бераино
7
Моррисон
29
Сессеньон
29
Сессеньон
7
Моррисон
28
Аничебе
12
Идейе
12
Идейе
28
Аничебе
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
45
Расселл Гриффитс
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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