Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Бромвич
Лестер - Вест Бромвич: обзор матча 01 ноября 2014
Лестер
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
47'
Э. Камбьяссо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Бромвич
90'
+1
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
88'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Бераино
87'
Желтая карточка
К. Гарднер
81'
Замена
К. Якоб
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Дринкуотер
81'
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Варди
81'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Наджент
68'
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Лестер
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-4-2
1
Шмейхель
15
Кончески
2
Де Лат
27
Василевски
5
Морган
37
Джеймс
10
Кинг
91
Камбьяссо
4
Дринкуотер
35
Наджент
9
Варди
4-5-1
12
Фостер
15
Лескотт
14
Уисдом
15
Поконьоли
15
Доусон
11
Брант
18
Дорранс
7
Моррисон
29
Сессеньон
8
Гарднер
38
Бераино
4
Дринкуотер
25
Пауэлл
25
Пауэлл
4
Дринкуотер
9
Варди
9
Вуд
9
Вуд
9
Варди
35
Наджент
11
Ульоа
11
Ульоа
35
Наджент
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
29
Сессеньон
22
Якоб
22
Якоб
29
Сессеньон
38
Бераино
28
Аничебе
28
Аничебе
38
Бераино
Остались в запасе
Лестер
Вест Бромвич
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Лестер - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Вест Бромвич
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+