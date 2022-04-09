|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2022
|78' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|02.07.2022
|84' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|90'
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|08.05.2022
|76' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|78' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|87'
|17.04.2022
|1' -68'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)