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Fred
Статистика
Fred - статистика
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2022
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия А 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флуминенсе
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 16 тур
Флуминенсе
2 : 1
10.07.2022
Сеара
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
4 : 0
02.07.2022
Коринтианс
84' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
0 : 1
26.06.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 0
20.06.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Палмейрас
1 : 1
08.05.2022
Флуминенсе
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
0 : 1
24.04.2022
Интернасьонал
78' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
0 : 0
09.04.2022
Сантос
Был в запасе
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