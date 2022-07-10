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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сеара
Флуминенсе - Сеара: обзор матча 10 июля 2022
Флуминенсе
10.07.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
39'
Г. Кано
54'
М. Мартинс
90+3'
Л. Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Сеара
90'
+6
Желтая карточка
Ричард
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Отавио
Замена
Л. Кларо
️️️️
М. Мартинс
88'
88'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Р. Линдосо
88'
Замена
В. Луис
️️️️
Б. Пачеко
87'
Желтая карточка
Мессиас
82'
Замена
Клебер
️️️️
Ю. Кастильо
Замена
F.
️️️️
Г. Кано
78'
Желтая карточка
Ф. Мело
77'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Гансо
74'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нонато
73'
70'
Желтая карточка
Ю. Кастильо
64'
Замена
З. Роберто
️️️️
Лима
ГОЛ! 2:0!
М. Мартинс
Пас отдал
Г. Кано
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
Пас отдал
К. Паулиста
39'
Желтая карточка
М. Мартинс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
25
Ричард
ОП
45
Лима
ПВ
6
Луис Отавио
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
9
Fred
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
38
Паулиста
10
Гансо
11
Мартинс
3-2-1-5
24
Мессиас
2
91
Пачеко
23
Линдосо
25
Ричард
45
Лима
6
Отавио
1
77
Кастильо
7
Мендоса
29
Вина
10
Гансо
30
Мело
30
Мело
10
Гансо
14
Кано
9
9
14
Кано
16
Нонато
8
Мартинелли
8
Мартинелли
16
Нонато
11
Мартинс
4
Кларо
4
Кларо
11
Мартинс
91
Пачеко
12
Луис
12
Луис
91
Пачеко
23
Линдосо
88
Собрал
88
Собрал
23
Линдосо
77
Кастильо
9
Клебер
9
Клебер
77
Кастильо
45
Лима
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
45
Лима
Остались в запасе
Флуминенсе
Сеара
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
31
Дентиньо
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
14
Натан
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Сеара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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