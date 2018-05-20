Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Африканских Наций 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Италии 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Африканских Наций 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008