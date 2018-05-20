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Салли Мунтари
Статистика
Салли Мунтари - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1984 (42), Кононго
#4 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Гана
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
6
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
20.05.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 4
12.05.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
2 : 4
29.04.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
01.04.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2 : 0
09.03.2018
Депортиво
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1 : 1
03.03.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
28.02.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2018
Эспаньол
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