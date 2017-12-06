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Брэд Джонс
Статистика
Брэд Джонс - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1982 (44)
#25 | Вратарь
191 см | 76 кг
Австралия | Англия
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Фейеноорд
2 : 1
06.12.2017
Наполи
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити
1 : 0
21.11.2017
Фейеноорд
1' - 90'
74'
Лига чемпионов, 4 тур
Шахтер
3 : 1
01.11.2017
Фейеноорд
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Фейеноорд
1 : 2
17.10.2017
Шахтер
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Наполи
3 : 1
26.09.2017
Фейеноорд
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Фейеноорд
0 : 4
13.09.2017
Манчестер Сити
1' - 90'
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