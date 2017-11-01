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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Фейеноорд
Шахтер - Фейеноорд: обзор матча 01 ноября 2017
Шахтер
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фейеноорд
14'
Ф. Феррейра
17'
Марлос
68'
Марлос
12'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Фейеноорд
ГОЛ! 3:1!
Марлос
Пас отдал
Ф. Феррейра
68'
54'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
49'
Желтая карточка
С. Бергейс
Желтая карточка
Д. Хочолава
36'
ГОЛ! 2:1!
Марлос
17'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Феррейра
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Пятов
31
Исмаили
18
Ордец
5
Хочолава
91
Бутко
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
10
Марлос
14
Феррейра
11
Тайсон
2-1-5-1-1
25
Джонс
6
Сент-Джуст
70
Хапс
13
Тапиа
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
4
Амрабат
2
Ньивкоп
23
Бергейс
14
Бутьюс
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Шахтер
Фейеноорд
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Шахтер - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
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