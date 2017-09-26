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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Фейеноорд
Наполи - Фейеноорд: обзор матча 26 сентября 2017
Наполи
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фейеноорд
7'
Л. Инсинье
49'
Д. Мертенс
70'
Х. Кальехон
90+3'
С. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фейеноорд
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Амрабат
Желтая карточка
А. Диавара
90'
+1
86'
Желтая карточка
С. ван Бик
ГОЛ! 3:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
70'
54'
Желтая карточка
С. Бергейс
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
49'
47'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Желтая карточка
К. Кулибали
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Фейеноорд
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
52
Максимович
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-1-5-1
25
Джонс
4
Дикс
6
Сент-Джуст
70
Хапс
21
Торнстра
4
Амрабат
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Бутьюс
Остались в запасе
Наполи
Фейеноорд
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Наполи - Фейеноорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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