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Хауреги Иньяки Беа
Статистика
Хауреги Иньяки Беа - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1978 (48)
#24 | Защитник
184 см | 82 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
17
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
49' - 90'
64'
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3 : 2
17.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
10.05.2009
Нумансия
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
1 : 0
03.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вальядолид
0 : 0
26.04.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0 : 0
19.04.2009
Вильярреал
1' - 62'
62'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
12.04.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
0 : 1
04.04.2009
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 1
21.03.2009
Вальядолид
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
15.03.2009
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Рекреативо
2 : 3
08.03.2009
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1 : 2
01.03.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 3
22.02.2009
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
3 : 2
15.02.2009
Вальядолид
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
2 : 1
08.02.2009
Атлетик
44' - 90'
64'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1 : 2
01.02.2009
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
25.01.2009
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 1
11.01.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
04.01.2009
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Нумансия
4 : 3
21.12.2008
Вальядолид
Был в запасе
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