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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 15 марта 2009
Вальядолид
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
87'
Ф. Каноббио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Каноббио
Замена
Б. Огбече
️️️️
П. Олдони
Замена
И. Каш
️️️️
И. Уче
Вторая желтая
Марио
Замена
М. Агирре
️️️️
П. Леон
Замена
Х. Геррон
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
Ф. Каноббио
️️️️
Борха
Замена
Ману
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
Х. Бараха
20'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
3
Альберто Маркос
ЛЗ
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
4
Педро Олдони
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
1
Якобо
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Вальядолид
25
Альберто
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
22
Маркос Агирре
ПВ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
4-2-2-2
3
Маркос
24
Иньяки Беа
8
Бараха
19
Лопес
14
Вивар Дорадо
8
Борха
19
Сесма
14
Леон
4
Олдони
21
Виктор
4-4-2
1
Якобо
21
Кортес
3
Марио
3
Рафа
4
Беленгуэр
23
Гранеро
22
Каскеро
8
Полански
14
Гавилан
25
Альбин
14
Уче
8
Борха
8
Каноббио
8
Каноббио
8
Борха
14
Леон
22
Агирре
22
Агирре
14
Леон
4
Олдони
22
Огбече
22
Огбече
4
Олдони
25
Альбин
8
Геррон
8
Геррон
25
Альбин
14
Уче
78
Каш
78
Каш
14
Уче
23
Гранеро
7
Ману
7
Ману
23
Гранеро
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
25
Альберто
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
25
Альберто
ВР
6
Оскар Санчес
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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