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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 08 февраля 2009
Вальядолид
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
39'
М. Фернандес Виктор (П)
58'
М. Фернандес Виктор
64'
П. Орбаис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
Желтая карточка
Х. Сесма
Вторая желтая
Ф. Йесте
Замена
А. Вивар Дорадо
️️️️
П. Леон
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
М. Фернандес Виктор
Желтая карточка
Х. Иньяки Беа
Желтая карточка
Нано
ГОЛ! 2:1!
П. Орбаис
Пенальти не реализован!
Ф. Льоренте
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандес Виктор
Замена
Х. дель Ольмо
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Х. Иньяки Беа
️️️️
Х. Гарсия Кальво
Замена
Х. Этчейта
️️️️
А. Устариц
Желтая карточка
Х. Гарсия Кальво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фернандес Виктор
Желтая карточка
Ф. Йесте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
5
Хосе Гарсия Кальво
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Мануэль Фернандес Виктор
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вальядолид
25
Альберто
ВР
24
Хауреги Иньяки Беа
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
14
Анхель Вивар Дорадо
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
4-2-2-1
5
Гарсия Кальво
3
Нано
17
Прието
19
Лопес
8
Борха
18
Рубио
19
Сесма
14
Леон
21
Виктор
4-2-1-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
20
Осио
3
Койкили
88
Мартинес
6
Орбаис
14
Сусаета
33
Йесте
12
Льоренте
21
Велес
14
Леон
14
Вивар Дорадо
14
Вивар Дорадо
14
Леон
5
Гарсия Кальво
24
Иньяки Беа
24
Иньяки Беа
5
Гарсия Кальво
21
Виктор
6
Медуньянин
6
Медуньянин
21
Виктор
88
Мартинес
17
дель Ольмо
17
дель Ольмо
88
Мартинес
29
Устариц
3
Этчейта
3
Этчейта
29
Устариц
14
Сусаета
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
14
Сусаета
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
25
Альберто
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Альберто
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Хосеба Гармендия
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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