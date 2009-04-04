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    Мануэль Фернандес Виктор - статистика

    Нападающий
    Имя Мануэль Фернандес
    Фамилия Виктор
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 марта 1974 (48 лет)
    Рост 166
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 20 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    23.05.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Спортинг (Хихон)
    17.05.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    13'
    10.05.2009 1' -87' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Нумансия (Сория)
    03.05.2009 75' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    26.04.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    23.04.2009 82' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.04.2009 1' -79' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    12.04.2009 74' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.04.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Барселона (Барселона)
    21.03.2009 65' -90' Севилья (Севилья) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    15.03.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    01.03.2009 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    22.02.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Малага (Малага)
    71'
    15.02.2009 1' -73' Альмерия (Альмерия) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    08.02.2009 1' -83' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    39' 58'
    01.02.2009 60' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    78'
    25.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    18.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 1' -37' Спортинг (Хихон) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    04.01.2009 1' -64' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Расинг (Сантандер)
    21.12.2008 1' -89' Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    14.12.2008 1' -84' Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    07.12.2008 1' -90' Осасуна (Памплона) 3:3 Вальядолид (Вальядолид)
    59'
    15.11.2008 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал (Мадрид)
    08.11.2008 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.10.2008 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Валенсия (Валенсия)
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