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Мамаду Сахо
Новости
Мамаду Сахо - новости
Завершил карьеру
13 февраля 1990 (36)
#12 | Защитник
187 см | 83 кг
Франция | Сенегал
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«Торпедо Кутаиси» планирует усилиться тремя футболистами, поигравшими за топ-клубы АПЛ
2024.06.11 20:20
6
Грузинский клуб подписал экс-защитника «Ливерпуля» и «ПСЖ» Сахо
2024.06.11 19:45
«Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером
2023.11.03 00:34
1
Тренер «Монпелье» прокомментировал свою драку с игроком
2023.10.27 20:26
Футболист «Монпелье» подрался с тренером
2023.10.25 09:10
Во Франции футболиста заменили из-за судорог и обезвоживания: он соблюдает пост в Рамадан
2023.04.10 20:20
2
АПЛ. «Кристал Пэлас» победил «Борнмут», играя в меньшинстве с 19-й минуты, и поднялся на пятое место
2019.12.04 00:31
Сахо выбыл до конца сезона из-за травмы колена
2019.02.27 10:43
«Монако» может в январе купить Сахо у «Кристал Пэлас»
2019.01.02 16:36
1
«Ливерпуль» заработал на продаже Сахо 26 миллионов
2017.09.01 09:29
Сахо близок к переходу из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас»
2017.08.29 20:08
«Вест Бромвич» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Сахо
2017.08.19 09:59
Сахо может вернуться из «Ливерпуля» в «ПСЖ»
2017.07.13 17:27
«Ливерпуль» намерен выручить от продажи Сахо, Морено и Марковича 60 миллионов
2017.06.17 11:52
3
«Ливерпуль» готов потратить на трансферы этим летом до 200 миллионов
2017.04.09 12:16
11
«Ливерпуль» хочет получить от продажи Сахо 30 миллионов
2017.04.04 09:43
1
«Саутгемптон» летом хочет приобрести Сахо
2017.03.28 06:46
Фото
Сахо, которым интересовался «Спартак», на правах аренды перешел из «Ливерпуля» в «Кристал Пэлас»
2017.02.01 10:12
2
«Кристал Пэлас» поборется со «Спартаком» за Сахо
2017.01.31 08:14
1
Орещук: «Сахо? Кто из «Ливерпуля» поедет в «Спартак»?»
2017.01.25 21:24
10
«Спартак» и «Саутгемптон» являются главными претендентами на Сахо
2017.01.24 20:11
17
«Ливерпуль» не устроило предложение «Саутгемптона» по аренде Сахо
2017.01.19 18:23
1
«Спартак» вступил в борьбу за Сахо
2017.01.10 19:40
14
«Лион» и «Марсель» заинтересованы в услугах Сахо
2017.01.09 14:52
«Севилья» нацелилась на защитника «Ливерпуля» Сахо
2017.01.08 13:25
Сахо может сменить «Ливерпуль» на «Саутгемптон»
2017.01.06 15:54
«Ливерпуль» хочет отпустить Сахо в аренду этой зимой
2016.12.24 10:09
«Интер» и «Милан» претендуют на Сахо
2016.11.28 13:36
1
«Вест Бромвич» хочет взять в аренду защитника «Ливерпуля» Сахо
2016.11.09 19:25
Защитник «Ливерпуля» Сахо может сменить клуб в январе
2016.10.26 14:56
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