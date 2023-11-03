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    • «Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером

    «Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером

    Центральный защитник Мамаду Сахо официально покинул «Монпелье».

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    С 25 октября футболист был отстранен от работы с командой за драку с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном.

    • 33-летний Сахо известен по выступлениям за «ПСЖ» и «Ливерпуль».
    • 24 октября он схватил Тер-Закаряна за воротник, после чего тот упал на землю.
    • Сообщалось, что перед стычкой тренер назвал игрока «плаксой».

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    Источник: сайт «Монпелье»

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    03.11.2023 00:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:58

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