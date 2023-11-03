«Монпелье» расторг контракт с экс-защитником «Ливерпуля» за драку с главным тренером

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Футбол Австралия 11:45
Мельбурн Сити - Сидней
Первый Тайм Мельбурн Сити Забьет Да
Кф 1,85
Центральный защитник Мамаду Сахо официально покинул «Монпелье».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
С 25 октября футболист был отстранен от работы с командой за драку с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном.
- 33-летний Сахо известен по выступлениям за «ПСЖ» и «Ливерпуль».
- 24 октября он схватил Тер-Закаряна за воротник, после чего тот упал на землю.
- Сообщалось, что перед стычкой тренер назвал игрока «плаксой».