«Ливерпуль» не устроило предложение «Саутгемптона» по аренде Сахо

«Ливерпуль» отказался отдавать защитника Мамаду Сахо в аренду «Саутгемптону». Согласно источнику, главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывает на футболиста в будущем и готов принять только вариант с продажей.

В текущем сезоне Сахо не появлялся на поле в официальных встречах за клуб. В понедельник француз сыграл за молодежную команду против «Манчестер Юнайтед».

Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.