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    «Ливерпуль» не устроило предложение «Саутгемптона» по аренде Сахо

    «Ливерпуль» отказался отдавать защитника Мамаду Сахо в аренду «Саутгемптону». Согласно источнику, главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывает на футболиста в будущем и готов принять только вариант с продажей.

    В текущем сезоне Сахо не появлялся на поле в официальных встречах за клуб. В понедельник француз сыграл за молодежную команду против «Манчестер Юнайтед».

    Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    19.01.2017 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 18:46

      Блин молодой ведь еще, даже пик роста для защитника не наступил, а уже играет на каком уровне... жаль с этим псевдодопингом.....

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