Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Франция. Лига 1 2023/2024 Франция. Лига 1 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Emirates Cup 2011 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Франции 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008