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    Во Франции футболиста заменили из-за судорог и обезвоживания: он соблюдает пост в Рамадан

    Защитник «Монпелье» Мамаду Сахо не смог доиграть матч с «Тулузой» (1:2).

    33-летнего футболиста заменили из-за судороги, вызванной обезвоживанием.

    Он был обезвожен из-за поста во время Рамадана.

    • Рамадан – месяц поста, молитв, размышлений и общения для мусульман.
    • В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.
    • В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

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    Источник: RMC Sport

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    10.04.2023 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14275

      Алексей З 10 часов назад

      Боюсь ошибиться , но воду они пьют кажется.
      Не стоит единичный случай "за уши притягивать ", по моему никто в арабском мире не остановил проведения чемпионатов своих стран.
      Как-то играют и никто не помер с голоду.

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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt 11 часов назад

      Интересно, как они тренируются? По упрощенке, чтобы судороги не сводили?!

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      Рейтинг: +13144

      R_a_i_n 11 часов назад

      Думается этот игрок тянет свою команду на дно.

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