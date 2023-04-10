Во Франции футболиста заменили из-за судорог и обезвоживания: он соблюдает пост в Рамадан

Боюсь ошибиться , но воду они пьют кажется.
Не стоит единичный случай "за уши притягивать ", по моему никто в арабском мире не остановил проведения чемпионатов своих стран.
Как-то играют и никто не помер с голоду.
Защитник «Монпелье» Мамаду Сахо не смог доиграть матч с «Тулузой» (1:2).
33-летнего футболиста заменили из-за судороги, вызванной обезвоживанием.
Он был обезвожен из-за поста во время Рамадана.
- Рамадан – месяц поста, молитв, размышлений и общения для мусульман.
- В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.
- В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.