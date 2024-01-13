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Байер
Эдмон Тапсоба
Новости
€ 35 млн
Эдмон Тапсоба - новости
Байер
2 февраля 1999 (27), Уагадугу
#12 | Защитник
190 см
Буркина-Фасо
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Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
26 февраля
1
Фото
Рейтинг самых дорогих игроков Кубка африканских наций-2024
2024.01.13 13:55
2
Фото
Сборная самых дорогих футболистов из Африки
2023.11.09 23:55
1
«Манчестер Юнайтед» определил трех кандидатов на усиление центра обороны
2023.09.30 09:55
Фото
«Байер» продлил контракт с защитником, которого хотели подписать топ-клубы АПЛ
2023.09.04 11:59
Фото
Сборная из самых дорогих полуфиналистов Лиги Европы-2022/23
2023.05.12 17:54
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2023.03.10 13:23
«Челси» нашел в «Байере» альтернативу Фофана
2022.08.25 07:51
Фото
«Привет, Андрей». Сборная России отреагировала на Тапсобу в форме Лунева
2022.08.07 12:14
4
Фото
Лунев отреагировал на игру защитника «Байера» в своей форме
2022.08.07 11:08
1
Фото
Защитник «Байера» сыграл с «Боруссией» Д в форме Лунева
2022.08.06 22:21
4
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Байера» Тапсобой
2021.03.06 10:59
Фото
«Байер» купил за 18 миллионов защитника сборной Буркина-Фасо Тапсобу
2020.02.01 09:48
1
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
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Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
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Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
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Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
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