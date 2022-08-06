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    Защитник «Байера» сыграл с «Боруссией» Д в форме Лунева

    В матче первого тура Бундеслиги против «Боруссии» Д вратарь «Байера» Лукаш Градецки получил красную карточку в компенсированное время второго тайма.

    Замен у леверкузенцев к тому времени уже не осталось, поэтому на остаток встречи защищать ворота встал защитник Эдмон Тапсоба. Чтобы отличаться от полевых футболистов, ему доставили со скамейки форму запасного вратаря «Байера» Андрея Лунева. В ней Тапсоба и доиграл матч.

    • Градецки пропустит ближайший матч Бундеслиги из-за дисквалификации.
    • Лунев в «Байере» уже год.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.

    Скриншот телеканала «Матч Футбол 3».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1321

      вальтер79 3 минуты назад

      ну хоть так лунев вышел на поле))))))))

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