Защитник «Байера» сыграл с «Боруссией» Д в форме Лунева

В матче первого тура Бундеслиги против «Боруссии» Д вратарь «Байера» Лукаш Градецки получил красную карточку в компенсированное время второго тайма.

Замен у леверкузенцев к тому времени уже не осталось, поэтому на остаток встречи защищать ворота встал защитник Эдмон Тапсоба. Чтобы отличаться от полевых футболистов, ему доставили со скамейки форму запасного вратаря «Байера» Андрея Лунева. В ней Тапсоба и доиграл матч.

Градецки пропустит ближайший матч Бундеслиги из-за дисквалификации.

Лунев в «Байере» уже год.

В прошлом сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.

Скриншот телеканала «Матч Футбол 3».