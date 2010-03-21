|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|11
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.05.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|89'
|10.05.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|05.05.2010
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|29'
|01.05.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|23.04.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|09.04.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|66'
|03.04.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|69'
|26.03.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.03.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|41'
|12.03.2010
|1' -88'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|78'