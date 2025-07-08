Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Минейро
Ренан Лоди
Новости
€ 11 млн
Ренан Лоди - новости
Атлетико Минейро
8 апреля 1998 (28)
#6 | Защитник
179 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
«Аль-Хиляль» планирует избавиться от Малкома и еще трех футболистов
2025.07.08 20:53
2
Видео
Неймар ножом проколол колеса на машине одноклубника, завязавшего узел на его бутсах
2024.05.30 07:55
6
Фото
«Аль-Хиляль» заплатил 23 миллиона за футболиста сборной Бразилии
2024.01.17 15:30
2
Фото
«Марсель» выкупил защитника «Атлетико» за 13 миллионов
2023.07.15 08:46
Фото
«Ноттингем Форест» арендовал защитника «Атлетико». Это 18-й новичок клуба за лето
2022.08.29 12:28
Примера. Победа над «Сельтой» позволила «Атлетико» опередить «Барселону», у Лоди дубль
2022.02.27 01:04
1
«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди
2022.02.25 16:47
1
Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за отсутствия вакцинации
2022.01.14 14:44
1
Защитник «Атлетико» Лоди вылечился от коронавируса
2020.05.15 00:35
Globo Esporte: защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом
2020.05.08 20:55
Холанд, Лоди, Хатебур и Льорис – претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
2020.02.20 07:53
3
Сауль, Лоди, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Ливерпулем»; Мане, Фирмино, Салах сыграют у гостей
2020.02.18 22:11
Менди, Модрич, Йович – в старте «Реала» на матч с «Атлетико»; Лоди, Фелиш, Мората сыграют у Симеоне
2020.01.12 20:07
Фото
Родриго, Холанд и Лаутаро Мартинес – в сборной открытий ЛЧ-2019/20
2019.12.30 20:32
Фото
Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
2019.10.25 15:47
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+