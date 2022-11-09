Ренан Лоди - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Ренан
|Фамилия
|Лоди
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Ренан
|Фамилия
|Лоди
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|55'
|25.02.2023
|1' - 77'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 79'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -65'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -73'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|50'