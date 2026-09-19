Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 11 млн

Ренан Лоди - статистика

Атлетико Минейро
8 апреля 1998 (28)
#6 | Защитник
179 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
58' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
1' - 90'
41'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
22
0
3
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
1' - 90'
62'
57'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 80'
79'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
1' - 90'
44'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+