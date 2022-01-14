Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за отсутствия вакцинации

Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди не получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

«Лоди потерял шанс оказаться в составе из-за отсутствия вакцинации», – сказал главный тренер сборной Тите.

23-летний футболист сделал только одну прививку от коронавируса, поэтому у него могли возникнуть проблемы с въездом в некоторые страны.