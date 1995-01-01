Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Лоди не вызвали в сборную Бразилии из-за отсутствия вакцинации

    Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди не получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

    «Лоди потерял шанс оказаться в составе из-за отсутствия вакцинации», – сказал главный тренер сборной Тите.

    23-летний футболист сделал только одну прививку от коронавируса, поэтому у него могли возникнуть проблемы с въездом в некоторые страны.

    • Бразилия 28 января сыграет с Эквадором, а 1 февраля – с Парагваем.
    • Команда уже гарантировала себе путевку на чемпионат мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sergеy 27 минут назад

      Eсли делаете cтавки pro100bets.ru

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92944
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru