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    «Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди

    Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди может сменить команду ближайшим летом.

    На 23-летнего футболиста претендует «Ювентус».

    • В этом сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
    • Рыночная стоимость Лоди – 20 миллионов евро.

    «Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph)

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    25.02.2022 16:47
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