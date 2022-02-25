«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Лоди

Левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди может сменить команду ближайшим летом.
На 23-летнего футболиста претендует «Ювентус».
- В этом сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Рыночная стоимость Лоди – 20 миллионов евро.
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