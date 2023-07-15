«Марсель» выкупил защитника «Атлетико» за 13 миллионов

Левый защитник Ренан Лоди официально сменил «Атлетико» на «Марсель».
Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Предположительно, мадридцы также смогут претендовать на 20% от следующей продажи игрока.
Французский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2028 года.
Бразилец выбрал себе 12-й игровой номер.
- 25-летний Лоди был в «Атлетико» с июля 2019 года.
- Его статистика: 118 матчей, 6 голов, 10 ассистов.
- Прошлый сезон фулбек провел в аренде в «Ноттингем Форест».
Источник: сайт «Марселя»