«Марсель» выкупил защитника «Атлетико» за 13 миллионов

Левый защитник Ренан Лоди официально сменил «Атлетико» на «Марсель».

Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Предположительно, мадридцы также смогут претендовать на 20% от следующей продажи игрока.

Французский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2028 года.

Бразилец выбрал себе 12-й игровой номер.