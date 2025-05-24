Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Третья Лига
Команды
Ян Регенсбург
Нассим Буджеллаб
Статистика
€ 225 тыс
Нассим Буджеллаб - статистика
Ян Регенсбург
20 июня 1999 (27)
#10 | Полузащитник
181 см | 68 кг
Германия | Марокко
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Германия. Третья Лига 2026/2027
Германия. Третья Лига 2025/2026
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Третья Лига 2024/2025
Германия. Кубок 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, Финал
Арминия
2 : 4
24.05.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Арминия
2 : 1
25.02.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Арминия
2 : 1
25.02.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Арминия
2 : 0
17.08.2024
Ганновер-96
77' - 90'
90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
22:59
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
6
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+