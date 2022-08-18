Нассим Буджеллаб - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Нассим
|Фамилия
|Буджеллаб
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|68
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Нассим
|Фамилия
|Буджеллаб
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -80'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|69' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|13.10.2022
|58' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|06.10.2022
|74' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|86'
|15.09.2022
|69' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -74'
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|45'
|25.08.2022
|78' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|18.08.2022
|74' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)