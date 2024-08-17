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Расписание матчей
Германия. Кубок
Арминия - Ганновер-96
Арминия - Ганновер-96: обзор матча 17 августа 2024
Арминия
17.08.2024, суббота, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
14'
A. Becker
21'
Л. Оппи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Ганновер-96
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
90'
+8
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
С. Шрек
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Желтая карточка
J. Kania
82'
Замена
L. Schneider
️️️️
M. Wörl
80'
79'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
J. Kania
️️️️
A. Becker
77'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
K. Mizuta
77'
Желтая карточка
Л. Оппи
76'
Желтая карточка
M. Großer
72'
68'
Желтая карточка
J. Rochelt
64'
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Я. Дем
64'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
L. Gindorf
Желтая карточка
M. Corboz
46'
Желтая карточка
K. Mizuta
45'
+2
37'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Ф. Кунце
37'
Замена
J. Rochelt
️️️️
Д. Найт
ГОЛ! 2:0!
Л. Оппи
21'
ГОЛ! 1:0!
A. Becker
Пас отдал
M. Wörl
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
14
Mael Corboz
(К)
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
19
Maximilian Großer
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
23
Марцель Хальстенберг
(К)
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Арминия
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Mika Schroers
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
11
Eric Uhlmann
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
2-5-3
1
3
Феликс
23
Оппи
8
Шрек
14
38
13
28
17
49
19
3-3-2-2
30
Вайнкауф
2
Муроя
20
Найт
5
Нойман
23
Дем
6
Кунце
23
Хальстенберг
8
25
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
38
23
23
38
17
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
17
8
Шрек
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
8
Шрек
49
9
9
49
20
Найт
10
10
20
Найт
6
Кунце
13
Кристиансен
13
Кристиансен
6
Кунце
23
Дем
14
14
23
Дем
9
Фогльзаммер
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Фогльзаммер
25
7
Нильсен
7
Нильсен
25
Остались в запасе
Арминия
Ганновер-96
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
11
Eric Uhlmann
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
11
Eric Uhlmann
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Арминия - Ганновер-96
6
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
20
19
Офсайды
0
2
Количество передач
344
426
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
- : -
05.12.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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