Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Хави Кинтилья - статистика

Красава ЕНИ
23 августа 1996 (30), Лейда
#6 | Защитник
183 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
75' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Красава ЕНИ
0 : 3
28.08.2026
Омония 29-го мая
56' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
22:15
2
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
5
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
3
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+