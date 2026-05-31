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Испания. Сегунда
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Уэска
Хоакин Фернандес
Статистика
€ 500 тыс
Хоакин Фернандес - статистика
Уэска
31 мая 1996 (30)
#12 | Защитник
190 см | 66 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
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Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
62' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 1
12.04.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
1 : 2
21.02.2026
Мирандес
1' - 15'
14'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Уэска
1 : 0
01.02.2026
Кадис
Был в запасе
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